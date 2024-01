La ristoratrice Giovanna Pedretti è morta per annegamento

L'annegamento e non le ferite hanno ucciso Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria 'Le Vignore' di Sant'Angelo Lodigiano, trovata morta lo scorso 14 gennaio sulle rive del Lambro, nel Lodigiano, dopo il caso della recensione omofoba. L'autopsia sul corpo della donna, disposta dalla procura di Lodi ed effettuata nella giornata del 17 gennaio all'istituto di medicina legale di Pavia, ha chiarito che il decesso della donna è compatibile con l'annegamento e non con le ferite riscontrate su polsi, collo, braccia e una gamba.

Dentro e intorno alla sua auto, parcheggiata vicino al fiume, erano state rilevate tracce di sangue. C'è un dettaglio, chiarito dall'esame autoptico: le ferite da taglio riscontrate sui polsi, un braccio, una gamba e sul collo sono risultate essere superficiali.

I carabinieri sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo nelle ultime ore di vita della donna che aveva 59 anni. L'ipotesi principale rimane quella del gesto estremo, ma si sta accertando se la ristoratrice fosse da sola e perché abbia portato con sé una lametta non affilata con cui si è potuta ferire solo leggermente, se davvero era uscita di casa con l'intenzione di farla finita.

Dalle tracce risulta che Giovanna Pedretti, prima di essere trovata nel Lambro, abbia girato intorno alla macchina, una Fiat Panda. Gli esami tossicologici effettuati potrebbero fornire elementi ulteriori. Si è anche iniziato ad analizzare i due telefonini che la ristoratrice con sé. Entrambi sono risultati per uso personale e sono stati ritrovati nella Panda.

La donna, il giorno prima di morire, era stata ascoltata dai carabinieri "come persona informata sui fatti, quale potenziale vittima dell’intera vicenda", ovvero il caso della recensione omofoba e contro gay e disabili da lei denunciata in un post su Facebook. A chiarirlo, in una nota, sono i carabinieri di Lodi per far chiarezza sulle circostanze che hanno portato i militari di Sant'Angelo Lodigiano a convocare la ristoratrice in caserma. La donna era stata accusata da più parti di aver scritto una recensione falsa per fare pubblicità al suo locale.