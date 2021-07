Insegue il suo cagnolino scappato sui binari e viene travolta dal treno

È stata travolta da un treno mentre rincorreva il suo cagnolino. Rita De Crignis, 64enne di Gemona (Udine), sarebbe morta così nel tardo pomeriggio di sabato, verso le 19, secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla polizia ferroviaria. L'incidente si è verificato lungo la linea ferroviaria Gemona-Sacile.

Rita De Crignis: la donna travolta dal treno mentre inseguiva il suo cane

Sul posto, nella zona di via Brondani, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona e gli agenti della Polfer di Gemona. La circolazione dei treni è stata sospesa per consentire ai soccorritori di operare. Nonostante l'arrivo tempestivo, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La circolazione è ripresa verso le 21 di sabato sera.

Il cane, una bestiola di piccola taglia, è stato trovato e riaccompagnato a casa.