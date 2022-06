Treno deragliato a Roma: ritardi fino a 90 minuti per giorni

Nessun ferito, ed è ovviamente la cosa più importante. Ma il deragliamento (parziale) ieri di un vagone del treno dell’Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, nei pressi della galleria Serenissima, a Roma, avrà conseguenze per giorni sul traffico ferroviario. Il vagone interessato, con a bordo 219 persone, era quello di coda (la locomotiva posteriore) ed è uscito dai binari mentre il treno era diretto alla stazione Termini di Roma mentre procedeva a 80 chilometri all'ora circa.

Ritardi treni oggi

Il traffico permane sospeso sulla linea AV Roma - Napoli e sulla linea Roma - Pescara anche oggi 4 giugno. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia. Maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti.

I treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia non fermano a Napoli Afragola. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia effettuano la fermata di Roma Tiburtina anziché Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone.

I ritardi dei treni regionali

I treni regionali delle seguenti relazioni possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:

• Roma - Napoli via Formia

• Roma - Frosinone

• Roma - Sulmona - Pescara

• Roma - Nettuno

• Roma - Frascati/Albano/Velletri

I treni regionali delle seguenti relazioni possono subire variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso:

• Napoli - Aversa

• Napoli - Benevento

• Napoli - Caserta

• Napoli - Villa Literno

Ancora in corso l'intervento dei tecnici. Saranno ore e giorni complicati per chi si mette in viaggio su queste linee. Tutti gli aggiornamenti in diretta sono reperibili a questo link.