Fa perdere le sue tracce per 48 ore: viene rintracciata a Napoli dai carabinieri

Un finale fortunatamente a lieto fine. È stata rintracciata dai carabinieri a Napoli, Brenda Cuomo, la 23enne di Capriglia Pellezzano, comune in provincia di Salerno, scomparsa da 48 ore. La ragazza aveva fatto perdere le sue tracce venerdì sera: da quel momento in poi non aveva più dati sue notizie. La giovane si era allontanata a bordo della sua Renault Clio, senza cellulare. Due giorni di buio totale che avevano portato i famigliari e gli amici a temere il peggio.

Il lieto fine

Da chiarire ora le cause dell’allontanamento della giovane. La ragazza è in buone condizioni di salute. Gli inquirenti sospettano un allontanamento volontario. La ragazza è stata rintracciata a bordo della sua auto, nell'ambito dei servizi congiunti di ricerca attivati dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato. I familiari della ragazza, che avevano presentato la denuncia di allontanamento volontario nella serata di venerdì 30 giugno alla stazione dei Carabinieri di Salerno Mercatello, sono stati immediatamente informati del ritrovamento della giovane.

Nei giorni scorsi la madre aveva diffuso vari appelli tramite i social: Mi basta sentire solo la tua voce! Ti prego, anima mia, non lasciarmi così Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre...chiamami ti scongiuro!!". Oggi, fortunatamente, l'epilogo positivo.

