Ritrovata la ragazzina di 12 anni scomparsa a Bari

"Gabriela è stata trovata! Grazie alle forze dell'ordine e tutti voi". Con un post su Facebook, nella tarda serata di sabato, il sindaco di Carovigno (Brindisi), Massimo Lanzilotti, ha comunicato che la ragazzina di 12 anni scomparsa da Bari, dove si trovava con la madre, è con la sua famiglia. Della giovane si erano perse le tracce giovedì mattina, 10 agosto, in viale Unità d'Italia, mentre la madre stava sbrigando alcune commissioni. Per la famiglia sono stati giorni di vera e propria angoscia e non era stata esclusa neppure l'ipotesi di un rapimento. Per fortuna la vicenda si è conclusa con un lieto fine.