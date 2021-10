Ritrovato in Romania il bambino di 5 anni rapito dal padre a Padova

Fine dell'incubo. E' stato ritrovato il bambino di 5 anni rapito martedì scorso a Padova dal padre, un romeno, che con tre complici l'aveva strappato dalle braccia della madre per poi fuggire.

Secondo le prime informazioni, l'uomo e il figlio sarebbero stati rintracciati dalla polizia romena a bordo di un treno in una località al confine tra Ungheria e Romania. Il minore è stato posto sotto protezione. Lo confermano fonti investigative italiane. Non si conoscono al momento altri dettagli.

I Carabinieri erano sulle tracce dei sequestratori: il piccolo era stato prelevato martedì mattina da un 'commando' di quattro uomini. Ieri a Limena (Padova) i militari dell'Arma avevano recuperato il furgone usato per il sequestro.

Il rapimento era stato preparato nei dettagli

Il rapimento, preparato nei minimi particolari, era scattato martedì mattina poco dopo le 8. La madre esce con il bimbo per portarlo all’asilo a Mortise. Sotto casa, in via Salandra, si ferma un Mercedes Vito nero. Scendono tre uomini, uno resta al volante: due scaraventano a terra la mamma e le rubano il telefonino, un terzo, il papà, prende il piccolo e lo porta a bordo del Vito. Poi fuggono. Poco dopo il furgone è stato rilevato dal varco Plebiscito Vigodarzere in tangenziale a Padova. Il furgone sarà ritrovato mercoledì sera in zona industriale a Limena.

Il padre era finito in carcere in passato. Nel 2012, ad appena 22 anni, insieme a suo padre, nell'ambito di screzi tra famiglie, aveva dato fuoco a un'automobile e ferito un uomo a coltellate.