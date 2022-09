Ritrovato il cadavere di Mattia, il bimbo disperso nell'alluvione delle Marche

È stato ritrovato il corpo del piccolo Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso nell’alluvione che ha colpito le Marche. Dopo 8 giorni di ricerche, i carabinieri avrebbero trovato il cadavere del piccolo in un terreno: era in avanzato stato di decomposizione e avvolto dal fango.

Il bimbo era in braccio alla mamma quando la furia dell'acqua lo aveva portato via non appena appena scesi dalla loro automobile a Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona. La madre, una farmacista di 42 anni, aveva provato a trattenerlo con tutte le forze, ma il bambino era stato trascinato via dalla corrente. La donna era riuscita a salvarsi miracolosamente aggrappandosi a un albero. Il papà e la mamma hanno sperato a lungo che Mattia si fosse salvato in qualche modo, ma con il passare dei giorni è apparso chiaro che le possibilità di ritrovarlo in vita erano quasi nulle.

A segnalare la presenza del corpo sarebbe stato un cittadino. A quanto si apprende per il riconoscimento ufficiale saranno necessari gli accertamenti medico-legali, ma tutto fa pensare che si tratti proprio del bambino scomparso. La Procura avrebbe già disposto autopsia ed esame del Dna. Resta invece ancora dispersa Brunella Chiù, di 56 anni. I soccorritori stanno continuando a battere la zona palmo a palmo.