Ritrovato il corpo di Cristian Molnar, uno dei tre giovani travolti dalla piena del Natisone

Dopo settimane di ricerche è stato alla fine trovato il corpo di Cristian Molnar, una delle tre vittime della piena del Natisone, l'unico che non era ancora stato trovato. Il cadavere del 25enne romeno era incastrato fra rami e rocce, a circa 500 metri dal ponte romano a Premariacco, in un luogo non lontano da quelli in cui erano stati trovati i corpi delle due ragazze travolte insieme a lui, Patrizia Cormos, di 20 anni, e Bianca Doros, di 23. I loro due cadaveri erano stati ritrovati pochi giorni dopo il fatto a circa 700 e mille metri dal punto della scomparsa.

Più volte i familiari della vittima avevano chiesto che non venissero interrotte le ricerche, nonostante per settimane queste si fossero rivelate infruttuose. "Non fermatevi, mio fratello è ancora vivo", continuava a ripetere il fratello Petru Radu, che ha seguito l’attività dei soccorritori.

I tre ragazzi erano andati sul greto del fiume friulano, per scattare alcune foto il 31 maggio scorso quando, a causa delle intense precipitazioni dei giorni precedenti, il livello delle acque è rapidamente salito. E ha fatto il giro del mondo la terribile immagine dei tre ragazzi, stretti in un abbraccio, in attesa dei soccorsi. Soccorsi che sono arrivati ma che purtroppo non sono riusciti a portare in salvo i tre. Un pompiere tentò di raggiungerli a nuoto e altri provarono a lanciargli delle corde, ma i tre vennero trascinati dalla corrente. Da allora non si sono mai interrotte le ricerche e dapprima sono stati trovati i corpi delle due ragazze, e soltanto oggi quello del giovane romeno, residente in Austria. A consentire il ritrovamento è stato l'abbassamento del livello delle acque di questi ultimi giorni.