Era scomparso da due mesi, turista finlandese ritrovato all'ex istituto Salvemini: sta bene

E' una storia a lieto fine quella del giovane turista finlandese giunto a Palermo, che da due mesi sembrava sparito nel nulla. A poche ore dall'articolo di PalermoToday sulla scomparsa di Tommi Hirvinen, ragazzo di 29 anni che si era stabilito in città per creare qui il suo futuro, gli investigatori - su segnalazione di un nostro lettore - lo hanno ritrovato.

Il giovane vagabondava all'interno dell'ex istituto Salvemini, in viale Michelangelo. Alla vista di Riccardo Calabrese, il detective al quale il padre ha affidato le ricerche una ventina di giorni fa, ha sorriso. Non sarebbe pienamente lucido e non parlerebbe, ma cammina ed è in grado di capire ogni domanda. Sul posto intervenuti anche la polizia e un'ambulanza del 118. Hirvinen si trova adesso alla caserma Lungaro.

"Abbiamo girato giorno e notte per trovarlo - racconta il detective Calabrese a PalermoToday -. In passato avevamo ricevuto delle segnalazioni che poi non si sono rivelate attendibili. Vedere che sta bene ci ha riempito il cuore di gioia. Non nascondiamo l'emozione e qualche lacrima". L'investigatore ha subito contattato i genitori, che hanno risposto con grande gioia alla notizia del ritrovamento: ora potranno prendere il primo volo per raggiungere il figlio e riabbracciarlo.