Il giallo di Rkia, la casalinga uccisa da un mini-proiettile

È ancora un rebus tutto da decifrare la morte di Rkia Hannaoui, la mamma marocchina di 31 anni che il 28 marzo è stata uccisa da un proiettile mentre era nella sua casa di via Fine, ad Ariano nel Polesine (Rovigo). Un omicidio che al momento è senza colpevole, senza movente e con una dinamica da ricostruire. Secondo quanto riporta la stampa locale la donna è stata colpita da un proiettile di piccolo calibro: 22, o forse 6.35. Oggi, lunedì 3 aprile, sarà eseguita l'autopsia e dall'esame potranno arrivare le prime risposte.

La tragedia si consuma martedì 28 marzo. I figli di Rkia Hannaoui, 8 e 11 anni, tornano a casa da scuola con lo scuolabus e trovano la loro mamma per terra. Terrorizzati corrono dal vicino di casa che entra in casa e vedendo la donna sul pavimento chiama i soccorsi. Ricoverata d'urgenza all'ospedale di Rovigo, viene dichiarata morta il giorno dopo. È la tac eseguita in ospedale a evidenziare la presenza di un oggetto metallico nell'encefalo. Un foro minuscolo nel cranio, forse causato da un pallino di fucile.

Le indagini procedono in più direzioni. Gesto volontario, ma anche incidente. Si esclude la pista familiare perché la coppia viene descritta come felice, affiatata. Il marito poi, un operaio agricolo nelle campagne polesane, era al lavoro, l'alibi è solido. La Procura indaga con l’ipotesi di reato di omicidio volontario ma l'ipotesi del colpo esploso per sbaglio, in maniera fortuita, non è esclusa del tutto. Gli interrogativi che non hanno ancora una risposta sono molti. Incidente o no, dove si trova l'arma? Chi ha sparato si è reso conto di cosa è accaduto? Cosa è accaduto nella casa della donna nel lungo tempo trascorso tra il ferimento e l'arrivo della polizia?