Chi è Roberta Cortesi, l’italiana scomparsa in Spagna da 11 giorni

Giallo sulla scomparsa di Roberta Cortesi, la 36enne bergamasca che due anni fa si era trasferita in Spagna per lavoro. Non si hanno più sue notizie dal 25 novembre scorso. Preoccupata la famiglia, teme che le sia successo qualcosa di grave. Sulla sua scomparsa della donna originaria di Osio Sotto in provincia di Bergamo, laureata in letteratura, ora indaga anche l’Interpol per le ricerche a livello internazionale.

Gli ultimi messaggi WhatsApp che Roberta ha inviato alla mamma risalgono a sabato 25 novembre alle 12.20, poi più nulla. La donna, che lavorava come cameriera in un ristorante di Malaga in Spagna, non ha più chiamato o scritto e non ha risposto nemmeno ai messaggi della sorella Alessandra.

Secondo il racconto dei familiari Roberta era solita telefonare alla madre con una certa frequenza, questi 11 giorni di silenzio rappresentano dunque un comportamento anomalo. "Siamo convinti che sia avvenuto un evento delittuoso", dichiarano. Il legale della famiglia ha contattato l'ambasciata italiana a Madrid lamentando una scarsa collaborazione da parte della polizia locale. Gli inquirenti per il momento non escludono nessuna ipotesi. Possibili controlli saranno effettuati anche nei confronti di un ragazzo che Roberta aveva conosciuto qualche tempo fa.