Roberto Basso: il mistero del tabaccaio trovato morto in casa con una ferita alla testa

Aveva una ferita alla testa il tabaccaio di 65 anni trovato morto lunedì nella sua casa di via Antiche Mura, a Jesolo, in provincia di Venezia. Una lesione alla nuca, tra il cranio e il collo, che potrebbe far pensare a un colpo scagliato con un oggetto contudente. Ma l'arma del presunto delitto non è stata trovata. Le indagini sulla morte di Roberto Basso sono alle battute iniziali. Non si può escludere nulla, neppure un malore. Il segno che i carabinieri hanno trovato sul corpo tuttavia non farebbe pensare che l'uomo sia caduto da solo, all'indietro, e abbia sbattuto la testa, per quanto questa possibilità - allo stato attuale delle indagini - non possa essere del tutto scartata. Anche l'ipotesi di una rapina finita male sembra non convincere del tutto dal momento che gli oggetti personali del 65enne, almeno da quanto trapela, non sarebbero stati trafugati. Cos'è successo dunque a Roberto Basso? L'unica certezza è che al momento si indaga anche per omicidio.

Il ritrovamento del cadavere e i rilievi

A trovare il corpo sono stati gli uomini della compagnia dei carabinieri di San Donà allertati perché l'uomo non aveva aperto il negozio e non dava notizie di sé. Il fratello più grande, racconta VeneziaToday, pare abbia detto alla sorella di essere andato a casa dell'uomo (che si trova in una zona piuttosto isolata) e di averlo visto dalla finestra. Poi più nulla. Non si era accorto che Roberto era ferito? Trascorso altro tempo senza notizie sono stati avvisati i soccorsi. La scientifica dell'Arma ha trascorso l'intera giornata a compiere rilievi nell'abitazione, insistendo tanto sulla ringhiera esterna che dal primo piano arriva fin giù dalle scale. Il medico legale sul posto ha comunicato i risultati dell'ispezione del corpo al magistrato di turno e da lì partiranno approfondimenti anche sulla possibilità che altre persone siano coinvolte nella morte. Dai primi esami infatti non sembra essere stato un malore a causare la scomparsa del tabaccaio jesolano.

Chi era Roberto Basso

Tranquillo e molto riservato Roberto viveca da solo ma era circondato dai parenti, e fino a poco tempo fa anche dalla mamma anziana perduta da poco, tutti residenti attorno a lui, in mezzo alla campagna. Ieri cugini, cognati e conoscenti sono rimasti vicino alla casa fino a sera. I fratelli dell'uomo, Andrea e Francesca, lui più grande e lei di poco più giovane sempre sulla sessantina, sono rimasti per tutto il giorno davanti al cancello della villa del tabaccaio. Neppure la scientifica dell'Arma si è mossa dalla casa e ha proceduto a raccogliere foto, impronte, reperti per dipanare il giallo della drammatica morte dell'uomo. Quella ferita alla testa forse ha fatto pensare alla conseguenza di una violenza. Roberto è stato colpito da qualcuno? E se sì, com'è entrato in casa l'assassino? Domande che finora sono senza risposta. Così come pooco o nulla si sa anche sull'arma che potrebbe aver ucciso il tabaccaio. Le forze dell'ordine l'hanno cercata per tutto il giorno, anche attraverso un drone, ma non sarebbe stato trovato nulla.

"La comunità di Jesolo è affranta" ha detto il sindaco di Jesolo Christofer De Zotti. "In questa prima fase credo sia opportuno non lasciarsi andare a conclusioni o congetture che non siano supportate da informazioni sicure diramate da chi ha competenza. Resta lo sgomento e la vicinanza ai congiunti per quanto accaduto Ora non ci resta che lasciar lavorare gli inquirenti, attendere che con la loro esperienza facciano chiarezza su questa vicenda dai contorni tanto tristi".