Roberto Biancon e Vanessa Gatti, i due escursionisti morti sotto la valanga

Sono stati recuperati i corpi di Roberto Biancon e Vanessa Gatti, le due persone travolte e uccise dalla valanga che nella giornata di ieri, domenica 7 gennaio, si è staccata in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola. La ragazza 30enne originaria di Saronno, in provincia di Varese, e il 53enne di Legnano (Milano) erano impegnati in un'escursione con le ciaspole, le racchette da neve, quando un'enorme massa di neve li ha colpiti in pieno. I due cadaveri sono stati individuati dai soccorritori: il primo, che si trovava sotto un metro e mezzo di neve, è stato già estratto, mentre per recuperare il secondo, terminato nel lago di Toggia è stato necessario l'intervento del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco.L'area interessata è quella tra il lago del Toggia e il passo San Giacomo, a circa 2,200 metri di quota, non lontano dal confine con la Svizzera.

Roberto Biancon e Vanessa Gatti, travolti e uccisi da una valanga

A lanciare l'allarme, intorno alle 12 di ieri, sono stati i guardiani della diga, che hanno assistito alla discesa della valanga che travolgeva i due escursionisti in gita. Al lavoro si sono immediatamente messi alcuni volontari del soccorso alpino, che si trovavano in gita nella zona, mentre i tecnici del Soccorso alpino e Speleologico Piemontese hanno avviato le ricerche utilizzando l'Artva, l'apparecchio che ricerca le persone travolte dalle valanghe. Le pessime condizioni meteorologiche hanno reso le ricerche ancora più difficoltose: soltanto nel pomeriggio è stato rinvenuto il primo cadavere, individuato grazie alla segnalazione di un cane da valanga. Più tardi è stato invece individuato il secondo corpo, recuperato dai sommozzatori nelle acque del lago.

Vanessa e Roberto era uniti da una grande passione per la montagna ed erano soliti effettuare questo genere di escursioni. La 30enne lavorava come impiegata, mentre il 53enne era un osteopata. Secondo alcuni testimoni, la coppia era in compagnia di un cane durante la tragica gita in Val Formazza: i soccorritori sono ancora al lavoro per rintracciare l'animale.