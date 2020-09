Chi ha ucciso Roberto Checcucci? L'uomo trovato morto domenica, accoltellato, sull'argine della golena d’Arno a Castelfranco di Sotto, probabilmente conosceva il suo carnefice. E' una delle poche certezze degli inquirenti. Tutto il resto è avvolto dal mistero. Checcucci era incensurato, faceva qualche lavoro saltuario e viveva in casa con la madre e il fratello. Le indagini convergono sulla cerchia dei conoscenti più strettì.

L'omicidio di Roberto Checcucci

Fiorentino trapiantato da tempo a Fucecchio, 53 anni, è stato trovato senza vita lungo il sentiero che costeggia l’argine con numerose ferite di coltello alla gola e al torace. Il poco sangue presente sulla scena del crimine e l'erba schiacciata portano gli investigatori a credere che l'omicidio sia stato commesso altrove, e solo dopo il cadavere sia stato portato sul luogo del ritrovamento. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dall'autopsia disposta dal magistrato. Nulla è emerso invece dalle telecamere di sorveglianza della zona fino ad ora.

Il Corriere Fiorentino scrive oggi che un elemento utile, quanto meno sull’orario, arriva da chi ha scoperto il corpo:

«Sono uscito per prendere della legna e ho visto quello che sembrava un mucchio di stracci — racconta l’uomo — solo quando mi sono avvicinato ho capito che era un uomo e ho subito chiamato i soccorsi». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Erano le 10, ma alle 7 di mattina in quel punto non c'era nulla, perché la madre del testimone aveva portato a spasso il cane proprio in quel punto, e non c'era nulla. Checcucci camminava tanto, tutti i giorni. Forse è proprio in quelle passeggiate quotidiane che va ricercata la chiave del delitto. Giallo fitto.