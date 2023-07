Roberto Mottura, l'architetto ucciso in casa dai ladri: chi è stato condannato

È stato condannato all'ergastolo Emirjon Margjini, l'albanese di 31 anni accusato dell'omicidio dell'architetto 49enne Roberto Mottura, ucciso a colpi di pistola durante una rapina nella sua casa di Piossasco (Torino) la notte del 9 giugno 2021. La sentenza è stata pronunciata ieri, martedì 11 luglio, dai giudici togati e popolari della corte d'assise del capoluogo piemontese, presieduti da Alessandra Salvadori. I pm Valentina Sellaroli e Marco Sanini hanno coordinato le indagini dei carabinieri e sostenuto l'accusa nel processo.

I giudici hanno stabilito che con ragionevole certezza è stato lui, difeso dall'avvocato Stefano Sambugaro, ad aprire il fuoco, provocando la morte dell'uomo, che ha lasciato la moglie e un figlio di 13 anni, rappresentati nel processo dall'avvocato Arianna Corcelli ("Non ci sarà mai piena giustizia, perché un figlio è rimasto privo del padre", ha detto quest'ultima a verdetto pronunciato). Per l'altro imputato, invece, è stata disposta una condanna a 16 anni per "concorso anomalo in omicidio". Si tratta di Mergim Lazri, anche lui albanese di 25 anni, difeso dall'avvocato Antonio Genovese. Il giovane era stato scarcerato dopo l'arresto, in quanto le prove non erano state ritenute sufficienti dai giudici in sede di indagini preliminari. Secondo i giudici, avrebbe fatto semplicemente da palo nel colpo.

Assolti gli altri imputati nel processo, che erano accusati però di reati minori. Un terzo arrestato aveva invece dimostrato che al momento della rapina si trovava altrove e aveva semplicemente prestato il suo cellulare agli altri. Resta ancora oscuro un punto, tuttavia: chi fossero gli altri componenti della banda che quella tragica notte colpì nella casa di Piossasco e fuggì lasciando un uomo barbaramente assassinato, una vedova e un orfano.

L'omicidio di Roberto Mottura

Roberto Mottura, architetto di 49 anni, è stato ucciso nella sua casa di via del Campetto a Piossasco la notte di mercoledì 9 giugno 2021 dopo aver sorpreso, insieme alla moglie, due ladri armati, uno dei quali ha fatto fuoco nel corso di una colluttazione. È stato ucciso davanti alla moglie Laura, architetto come lui, che aveva conosciuto ai tempi dell'università, e al figlio adolescente, a cui era legatissimo e a cui aveva trasmesso la passione per le uscite in mountain bike. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Testi, ha stabilito che Mottura è morto per un'emorragia interna conseguente alla rottura dell'arteria femorale recisa dal proiettile sparato dalla pistola del criminale. Ha perso la vita in pochissimo tempo: nessun soccorritore avrebbe potuto salvargli la vita.

