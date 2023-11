Roberto Mottura ucciso in casa dai ladri, il complice del killer scovato dopo un incidente stradale

Novità nel caso di Roberto Mottura, l'architetto di 49 anni ucciso a colpi di pistola la notte del 9 giugno 2021 nel corso di una rapina nella sua casa di Piossasco, nel Torinese. È stato arrestato nel suo paese d'origine, in Albania, Mergim Lazri, 26 anni. Condannato a 16 anni di carcere con l'accusa di concorso anomalo nell'omicidio, si era reso irreperibile.

Lazri verrà estradato dall'Albania nelle prossime settimane. Secondo quanto stabilito nel processo, Lazri ha fatto da "palo" a Emirijon Margjni, il 32enne entrato materialmente nella villa di Mottura. Quest'ultimo ha sorpreso il ladro in casa e ha reagito. A quel punto Margjni ha sparato un colpo di pistola alla gamba recidendogli l'arteria femorale. Mottura è stato ucciso davanti alla moglie Laura, architetto come lui, che aveva conosciuto ai tempi dell'università, e al figlio adolescente. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Testi, ha stabilito che è morto per emorragia interna.

Lazri era ricercato dalla polizia italiana dal 17 luglio 2023, data della condanna. Era però ricercato anche dalla polizia albanese per incidente stradale avvenuto lo scorso gennaio, nella zona in cui Lazri vive. Secondo le autorità locali, mentre era in auto col fratello si sarebbe schiantato contro una seconda vettura, provocando la morte di tre persone. Lazri stesso aveva riportato fratture a entrambe le gambe ed era stato in alcuni ospedali albanesi. Probabilmente seguendo le sue tracce nelle strutture sanitarie, la polizia albanese è risalita a lui e lo ha fermato.

