Chiesta l'estradizione dal Brasile per Robinho: deve scontare 9 anni per stupro

L'ex calciatore del Milan Robinho deve tornare in Italia per scontare la condanna (diventata definitiva) che gli è stata inflitta per stupro di gruppo. Il ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione.

Robinho il 19 gennaio scorso è stato condannato a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese, che subì abusi in un locale a Milano la notte del 22 gennaio 2013. A febbraio la Procura di Milano ha inoltrato al ministero la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto internazionale per l'ex attaccante e per il suo amico Ricardo Falco, entrambi in Brasile.

E' molto probabile che i due non saranno consegnati perché la Costituzione brasiliana non consente l'estradizione dei propri cittadini. Si attende comunque la risposta delle autorità brasiliane.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l'ex fantasista rossonero avrebbe fatto ubriacare la ragazza fino al punto da renderla incosciente e il gruppo l'avrebbe violentata a turno, senza che lei potesse opporsi, in un guardaroba di un locale notturno della movida milanese, dove la giovane si era recata per festeggiare il compleanno. Nelle motivazioni della sentenza la Corte ha scritto che Robinho i suoi "complici" (quattro gli irreperibili) hanno manifestato "particolare disprezzo" nei confronti "della vittima che è stata brutalmente umiliata".