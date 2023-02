Paura per Roby Facchinetti: aggredito e rapinato in casa da uomini armati

Roby Facchinetti vittima di una violenta rapina. Il cantante è stato aggredito e derubato da tre malviventi armati che hanno fatto irruzione nella sua casa di Bergamo. I fatti risalgono a domenica sera, ma sono stati resi noti oggi.

Facchinetti era in compagnia della moglie Giovanna e del figlio Roberto quando i banditi sono entrati. Erano col volto coperto e armati di pistola e hanno minacciato Facchinetti e i suoi familiari per farsi consegnare gioielli, orologi e, pare, anche denaro. La banda ha anche preteso che il cantante aprisse la cassaforte. La sensazione delle vittime è che i tre conoscessero bene gli ambienti, finestre e porte della villa non risultano forzate. La figlia parla di un "fatto veramente grave" e la famiglia chiede riservatezza totale: "Questo non è gossip". Sulla vicenda indaga la squadra mobile.