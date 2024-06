Gioielliere sparò e uccise bandito: dieci anni dopo diventa sindaco

È Rodolfo Corazzo il nuovo sindaco di Rodano, nel milanese. Alla guida della lista civica "Rodano per te", sostenuta da tutto il centrodestra, il gioielliere di professione è uscito vincitore dalle comunali dell'8-9 giugno dopo cinque anni di opposizione in giunta comunale. I guai giudiziari che lo hanno visto coinvolto risalgono al 2015, quando sparò e uccise uno dei tre ladri che avevano fatto irruzione nella sua villetta.

I fatti e l'archiviazione

Era la sera del 24 novembre 2015, Corazzo era appena tornato a casa dal lavoro quando fu assalito da tre rapinatori armati mentre in casa erano presenti anche la moglie e la figlia di 11 anni. Durante uno scontro a fuoco, un colpo risultò fatale per uno dei ladri, Valentin Frrokay, di origine albanese.

"Sono stato costretto a sparare per difendere la mia famiglia", si era difeso da subito il gioielliere, titolare di un regolare porto d'armi. Dopo essere stato indagato per eccesso di legittima difesa, la vicenda si è conclusa nel 2017 con l'archiviazione.

A Corazzo è stata riconosciuta la legittima difesa, e oggi al centro del suo programma politico mette la sicurezza: "Quello che capitò a me - fui sequestrato insieme a mia moglie e mia figlia, allora 11enne, in casa, minacciati con le armi - non succederà più a Rodano", commenta al quotidiano Il Giorno. "È stato un caso estemporaneo, slegato dalla nostra realtà, che non si ripeterà, ma vogliamo dichiarare guerra ai furti. Per fortuna non hanno niente a che fare con quello che accadde a noi, ma quel che si prova quando qualcuno tocca le tue cose, viola la tua intimità, è orribile. E la legge deve tutelare i cittadini."

