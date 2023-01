Riti esoterici e cocaina dietro la morte di mamma e figlia

Inquietanti dettagli emergono dalle indagini sulla morte delle due donne trovate cadaveri ieri nel quartiere di Monte Mario, a Roma. Nell’abitazione sarebbero stati ritrovati i resti di un rito esoterico: candele e persino una tunica. Forse le due donne facevano parte di una setta dedita all'occultismo.

I cadaveri delle due donne erano in avanzato stato di decomposizione. Secondo alcune ipotesi Luana Costantini, 54 anni, sarebbe morta qualche giorno fa, forse una settimana, mentre la mamma di 83 anni, malata di Alzheimer, sarebbe deceduta almeno un mese fa. Le due donne vivevano insieme, la casa è stata trovava in stato di abbandono ma senza segni di effrazione. Con loro viveva anche il fidanzato della 54enne, Paolo Rosafio, almeno fino a dicembre: il suo nome compariva sul campanello dell'abitazione delle due donne.

Rintracciato il santone: non è indagato

L’uomo, conosciuto come il santone Shekhina, è stato rintracciato a Lecce. A quanto si apprende non sarebbe scappato, si trovava nella sua abitazione: al momento non risulta indagato. Rosafio sarà ascoltato dagli agenti nelle prossime ore, poiché ritenuto il capo di una sorta di setta di cui la 54enne sarebbe entrata a far parte.

Luana si sarebbe avvicinata al mondo dell’occulto negli ultimi tempi, dopo aver perso il lavoro come Oss in un istituto religioso per essere diventata no vax. Sul suo profilo Facebook ci sono continui rimandi a Cubytrix, una "comunità del paranormale" che fa riferimento proprio a Paolo Rosafio. Secondo quanto raccontato a Repubblica da Roberto, un amico della coppia che condivideva con loro la passione per l’occulto, le cose sarebbero cambiate la notte di Halloween, dopo un rito di evocazione: Da quel giorno la donna è cambiata: "Non mangiava, distorceva le ossa, batteva i denti con furia". Con molta probabilità Luana era depressa, non riusciva più ad occuparsi da sola della madre. Secondo Roberto, la donna "ha prelevato la pensione della madre e ha chiamato uno spacciatore, pippando fino al suo crollo".