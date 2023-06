Schianto tra bus e auto: morta una donna, il nipotino di 4 anni in ospedale con l'eliambulanza

Tragedia in via Nomentana, alle porte di Roma, dove una donna di 62 anni è morta dopo che l'auto su cui viaggiava con il nipote di 4 anni si è scontrata con un bus dell'Atac. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 di martedì 20 giugno, in zona Sant'Alessandro-Casal Boccone, al confine tra la Capitale e Colleverde, nel comune di Guidonia Montecelio.

Lo scontro ha visto coinvolti un autobus Atac della linea 337 e una Fiat Panda. Per liberare il bimbo, rimasto incastrato fra le lamiera dell'auto, è stato necessario l'intervento dei caschi rossi.

Il piccolo è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al policlinico universitario Agostino Gemelli dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Per la nonna non c'è stato nulla da fare, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate dopo il violento schianto.

Continua a leggere su Today...