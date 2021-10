La ferrovia Roma Napoli chiusa fino a venerdì per maltempo

Treni in ritardo, disagi nelle stazioni: sospesa la circolazione ferroviaria fra Roma e Latina, sulla linea Roma-Napoli (via Formia), e sulla Roma-Nettuno

La circolazione dei treni regionali fra Roma e Latina, linea Roma-Formia-Napoli, e fra Roma e Nettuno è sospesa e lo sarà almeno fino a venerdì 8 ottobre. Alcuni Intercity Giorno sono sostituiti fra Roma e Napoli da una navetta ferroviaria che percorrerà la linea AV con fermata ad Aversa. Altri Intercity Giorno e tutti gli Intercity Notte percorrono l'itinerario via Cassino con maggiori tempi di viaggio di circa un'ora e mezza.

La causa un incendio a una cabina cavi provocato da un fulmine. Questo quanto ha determinato danni agli impianti di circolazione dei treni in transito alla stazione di Torricola. Un disagio con stop delle corse che si protrarrà ancora per giorni, fino al prossimo 8 di ottobre sui convogli della linea Roma-Napoli e Roma-Nettuno a causa dei danni provocati dal maltempo agli impianto tecnologici della linea e della stazione romana.

Nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Nettuno, Aprilia e Campoleone è attiva l’assistenza di Trenitalia per informare e gestire eventuali necessità dei viaggiatori presenti. Come spiega Trenitalia non è prevista la circolazione dei treni regionali fra Roma e Latina, linea Roma - Formia - Napoli, e fra Roma e Nettuno.

Alcuni InterCity Giorno sono sostituiti fra Roma e Napoli da una navetta ferroviaria che percorrerà la linea AV con fermata ad Aversa. Altri InterCity Giorno e tutti gli InterCity Notte percorrono l’itinerario via Cassino con maggiori tempi di viaggio di circa un’ora e mezza. Qui il programma di servizio dei treni InterCity Giorno di oggi 6 ottobre;

Di seguito i treni instradati su itinerari alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti: