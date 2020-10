La maxi rissa con venti persone che si picchiano a colpi di cinte e bastoni

Una maxi rissa in strada a colpi di cinte, bastoni ed oggetti contundenti. È successo ieri mattina a Roma, in via della Casetta Mattei, dove una ventina di persone hanno iniziato a darsela di santa ragione dopo un banale diverbio stradale.

Roma, rissa in via della Casetta Mattei: i fatti

Decine le chiamate fatte al 112. Stando ad una prima ricostruzione, un gruppo di ragazzi a bordo di una vettura di colore grigio avrebbero fermato l'auto al centro della carreggiata per dare vita alla rissa che con il passare dei minuti è letteralmente degenerata. Una volta risalito a bordo, il conducente dell'auto grigia ha innestato la retromarcia con l'obiettivo di colpire una Smart ferma al lato della carreggiata. Poi la fuga a tutta velocità. Quando la polizia è arrivata sul posto non ha trovato più nessuno.

Il video della rissa avvenuta a Roma

La rissa è stata ripresa da diversi testimoni.

