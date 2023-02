Accoltellato alla stazione Termini per 20 euro: quarantaseienne in gravi condizioni

Lo hanno accoltellato per pochi spicci: 20 euro. Rischia di finire in tragedia un tentativo di rapina andato in scena alla stazione Termini di Roma domenica scorsa intorno alle ore 23. Un uomo di 46 anni, di Milano, è stato colpito al torace da tre fendenti, appena fuori da un ristorante fast food ospitato nella stazione.

Erano da poco passate le 23 quando l'uomo, mentre era davanti a un fast food, è stato puntato dai tre rapinatori che gli hanno sottratto il telefono e 20 euro. Lui ha provato a reagire e uno dei tre gli ha sferrato una coltellata all'addome. Nonostante la ferita il 46enne ha tentato di inseguire i rapinatori ma si è poi accasciato a terra. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e l'uomo è stato soccorso dal 118.

Gli agenti del commissariato Viminale giunti sul posto, tramite le telecamere della stazione, hanno individuato i tra assalitori che sono poi stati arrestati. I tre fermati dalla polizia a Roma con l'accusa di tentato omicidio e rapina aggravata sono un libico, un tunisino e un marocchino, tutti noti alle forze dell'ordine.