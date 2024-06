"Sei l'amante di mia moglie": lo uccide con una grossa chiave inglese

Ha raggiunto la vittima a casa, poi l'ha brutalmente aggredita, lasciandola riversa su una sedia, in un lago di sangue. Avrebbe agito per gelosia, per motivi passionali, perché la vittima era l'amante di sua moglie. Questa è la versione che il 38enne fermato per l'omicidio di Roman Matvieiev ha dato agli investigatori, come ricostruisce il collega Michele Maestroni su BolognaToday. Il muratore ucraino di 40 anni è stato trovato venerdì sera 14 giugno in fin di vita nella sua casa in via Ferrarese, nel rione Bolognina a Bologna, ed è morto sabato mattina all'ospedale Maggiore. Quella stessa sera la squadra mobile della polizia di Bologna ha fermato l'uomo, un connazionale che lavora in un autolavaggio, mentre si trovava nella sua auto in zona Pilastro.

Roman Matvieiev ucciso alla Bolognina, la confessione: "Era l'amante di mia moglie"

Portato in questura, il 38enne assistito dall'avvocata Elena Dall'Aglio ha confessato prima di essere trasferito nel carcere della Dozza. Vittima e assassino si conoscevano all'interno della comunità ucraina di Bologna, e da qualche settimana il 38enne era venuto a conoscenza della relazione clandestina tra Matvieiev e la moglie. Sembra che i due uomini avessero già discusso in passato. Poi, venerdì sera, il presunto assassino ha raggiunto il connazionale nella sua abitazione brandendo una grossa chiave inglese e, salito in casa, lo ha aggredito brutalmente lasciandolo in fin di vita su una sedia, pieno di ferite al corpo e alla testa e in una pozza di sangue. Uscito dalla palazzina, ha lasciato la zona.

Il coinquilino della vittima, rientrato a casa, ha visto la scena e sotto shock ha chiamato la madre di Matvieiev e poi i soccorsi. La corsa in ospedale però si è rivelata vana. Durante le indagini coordinate dal pm Michele Martorelli, sul luogo del delitto la scientifica ha trovato impronte che sarebbero riconducibili al 38enne. Schiaccianti i filmati girati dalle telecamere di sicurezza installate in zona: hanno inquadrato l'uomo al suo arrivo in via Ferrarese e, dopo pochi minuti, mentre lasciava il condominio con delle vistose macchie di sangue sul braccio. Dopo 24 ore dall'omicidio, l'indagato è stato rintracciato e sottoposto a fermo per gravi indizi di colpevolezza.

"Un atto così violento colpisce la nostra comunità"

"Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e agli amici di Roman Matvieiev, tragicamente ucciso in casa sua venerdì sera, in via Ferrarese. Un atto così violento colpisce la nostra comunità", ha commentato la presidente del quartiere Navile, Federica Mazzoni, dopo l'omicidio del 40enne. "In questo momento desidero ribadire la nostra piena fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e delle autorità investigative che stanno lavorando per ricostruire la vicenda. La sicurezza e la serenità dei nostri cittadini sono priorità fondamentali per il nostro quartiere. Continueremo a collaborare strettamente con le autorità competenti e per quanto ci compete per garantire vivibilità e coesione sociale", ha concluso la presidente Mazzoni.