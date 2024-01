Arriva con l'ambulanza in ospedale e scompare nel nulla: trovato morto nei sotterranei

I familiari avevano diffuso la sua foto sui social, lanciando l'allarme. L'epilogo è stato, purtroppo, tragico. Romano Mameli, un uomo di 84 anni di Quartu, due sere fa aveva accusato un malore ed era stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Poi era diventato un "fantasma". Prima di essere visitato dai medici, nell'attesa, era scomparso nel nulla. Forse non era lucido in quel momento.

Alcuni parenti, che erano stati subito allertati dai sanitari della scomparsa, avevano condiviso un appello con foto, speranza di ritrovarlo. Ieri pomeriggio, molte ore dopo la scomparsa, l'anziano è stato trovato cadavere nei sotterranei dell'ospedale, pare dentro a un locale tecnico. Sul posto si sono recati carabinieri e magistrato: andrà fatta piena luce sulla esatta dinamica della vicenda e sulla causa del decesso di Mameli.