Romina De Cesare, uccisa a coltellate in casa: due studenti hanno sentito tutto?

È stato fissato il prossimo 8 giugno l'incidente probatorio davanti al gip del tribunale di Latina sull'omicidio di Romina De Cesare, la donna di 36 anni, originaria del Molise, uccisa la notte tra il 2 e il 3 maggio scorso in un'abitazione di Frosinone. Per il delitto è stato arrestato l'ex fidanzato e convivente della vittima, Pietro Ialongo, 38 anni, trovato in stato confusionale dai carabinieri su una spiaggia di Sabaudia.

Nel corso dell'incidente probatorio sarà cristallizata una testimonianza importante. Come riporta Frosinone Today infatti due studenti universitari cinesi quella notte avrebbero sentita grida e urla provenire dall'appartamento di via del Plebiscito dove si è consumato il fatto di sangue, al primo piano di un elegante palazzo situato a due passi dal Comune e dalla Prefettura di Frosinone. I due, unici testimoni della mattanza, avrebbero sentito le grida della donna, le parole di un uomo e poi improvvisamente il silenzio. Una testimonianza che potrebbe rivelarsi importante per le indagini.

L'omicidio di Romina De Cesare e il fermo dell'ex fidanzato

L'accusa intende ricostruire i momenti precedenti alla morte di Romina De Cesare. La vittima, come è emerso dall'autopsia, è stata prima afferrata al collo e poi colpita a morte con otto o nove fendenti di cui due mortali. Il presunto autore del delitto era stato fermato la notte dell'omicidio in stato confusionale e nudo mentre girovagava lungo le dune della spiaggia di Torre Paola a Sabaudia. A segnalare la presenza di un uomo fuori di senno erano stati alcuni passanti e il titolare di un lido che aveva allertato i carabinieri.

Quando i militari lo hanno fermato, rifocillato e condotto in ospedale, hanno scoperto che Ialongo era residente a Frosinone dove, nello stesso frangente, la polizia stava sfondando la porta dell'appartamento dopo la segnalazione del nuovo compagno di Romina De Cesare, insospettito dal suo lungo silenzio e dal fatto che non riuscisse a rintracciarla. Quando le volanti della questura hanno sfondato la porta dell'appartamento, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato la giovane senza vita, in una pozza di sangue. Le indagini hanno preso la direzione dell'omicidio passionale, come confermerebbe anche la violenza con la quale sono state inferte le coltellate.