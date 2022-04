Romina Vento: i risultati dell'autopsia sul corpo della donna uccisa nell'Adda

Romina Vento è morta per annegamento. Lo ha confermato l'autopsia effettuata sul corpo della donna di 44 anni morta a Fara Gera d'Adda, in provincia di Bergamo, dopo che il compagno, Carlo Fumagalli, avrebbe fatto finire volontariamente l'auto su cui viaggiavano nel fiume Adda, provocando la morte per annegamento della 44enne. L'esame è stato eseguito ieri all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal medico legale dell'Università di Pavia Luca Tajana: l'esito sarà depositato tra 60 giorni, ma come riferisce l'Ansa è già certo che la donna sia morta per annegamento anche perché sul corpo non sono emerse ulteriori lesioni.

Come è morta Romina Vento

A quanto risulta Carlo Fumagalli, che era alla guida della vettura, sarebbe stato visto da alcuni testimoni raggiungere la riva a nuoto per poi allontanarsi. I carabinieri lo hanno trovato circa tre ore dopo mentre vagava per strada a Vaprio d'Adda (Milano), e l'hanno portato in caserma a Treviglio.

La coppia ha due bambini, che al momento della tragedia si trovavano a casa, proprio a Fara d'Adda. A dare l'allarme sono state delle persone che hanno sentito delle grida provenire dal fiume, vicino all'imbocco di un canale artificiale.

Davanti agli inquirenti l'uomo ha confermato quanto già ricostruito dai militari. Martedì scorso, dopo essere andato a prendere al lavoro con l'auto la convivente, Romina Vento, il Fumagalli ha perso la testa quando la donna gli ha confermato di volerlo lasciare. A quel punto ha accelerato e si è diretto verso il fiume Adda "accettando l'ipotesi di morire anche lui", come ha spiegato l'avvocato difensore. Non solo. Al pm Fumagalli avrebbe confessato anche di aver nuotato fino alla compagna e di averle tenuto la testa sott’acqua finché la donna non ha perso conoscenza. L'avvocato Fabio Manzari ha detto che l'uomo "da cinque settimane aveva interrotto la cura che seguiva per una patologia psichiatrica".