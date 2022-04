Romina annegata nel fiume: le grida di aiuto ignorate dal marito

Ora dopo ora si rafforza la peggiore delle idee. Non sarebbe stato un tragico incidente a fare volare nell'Adda, nel Bergamasco, l'auto di marito e moglie, Carlo Fumagalli e Romina Vento, nella notte tra martedì e mercoledì. Sarebbe stato invece un piano preciso voluto dall'uomo per uccidere la madre dei suoi figli: lui si è salvato a nuoto mentre il corpo di lei è stato recuperato dai sommozzatori. La donna è uscita dall'abitacolo, ha fatto qualche bracciata, poi è stata ingoiata dall'acqua gelida. Avrebbe urlato, avrebbe chiesto aiuto. Lui l'avrebbe ignorata.

Il marito è stato arrestato e sentito dagli inquirenti. Le indagini sono guidate dal sostituto procuratore Carmen Santoro. Sembra ormai accantonata l'idea che l'uomo volesse suicidarsi o inscenare un incidente stradale, a dispetto di quanto si può istintivamente pensare. Fumagalli è un nuotatore esperto, conosce bene quelle acque. Facile per lui raggiungere la riva. I carabinieri lo hanno trovato ore dopo con i vestiti ancora zuppi. Non sappiamo invece quanta familiarità avesse la moglie con l'acqua.

L'uomo, secondo una prima ipotesi, ha messo in atto il piano già ore prima. La donna tornava a casa a piedi di solito, lui invece ha scelto di andarla a prendere alla fine del turno di lavoro. Poi sono saiti in auto, la deviazione verso il lungofiume, il "volo" con l'auto. L'avvocato che difende Fumagalli si limita a una stringata dichiarazione: "Il mio assistito ha riferito della patologia di natura psichiatrica di cui soffre da tempo, riferendo che negli ultimi giorni aveva interrotto le cure". Un disagio che potrehbe avere un peso negli sviluppi giudiziari della vicenda.

Il movente sarebbe da rintracciare in una dinamica di coppia che non andava più. Sembra che la donna lo volesse lasciare, anche se i vicini della loro casa di via Udine a Fara d'Adda hanno riferito di non aver mai sentito liti. La coppia ha due figli, un maschio di 10 e una femmina di 15 anni, che al momento della tragedia si trovavano a casa.