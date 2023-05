Fracassa un acquario durante la lite con l'ex fidanzata: rischia di morire dissanguato

Doveva essere un incontro rapido, giusto il tempo di prendere qualche effetto personale lasciato a casa dell'ex fidanzata, ma si è trasformato in un parapiglia, con lui che è poi finito in ospedale con gravi lesioni. Tutto è successo sabato scorso a Rimini, quando l'uomo, un 29enne, ha contattato l'ex compagna 43enne per avere un appuntamento e liberare l'appartamento che condividevano. La storia tra i due, infatti, era finita lo scorso aprile: a detta del ragazzo, le motivazioni erano da ricercare nell'ossessiva gelosia di lei (che poi non avrebbe preso bene la decisione di troncare).

Quando il 29enne si è presentato nell'appartamento della donna, sarebbe nata una nuova discussione incentrata proprio sulla fine del rapporto, ma è a questo punto che le versioni divergono. Secondo il ragazzo, al culmine dell'ira, avrebbe sferrato un pugno contro l'acquario, rimanendo gravemente ferito dalle schegge di vetro, tanto da dover correre in pronto soccorso a causa della recisione dei tendini del braccio, per poi essere sottoposto a un intervento chirurgico. Poco dopo, nello stesso ospedale, è arrivata anche la 43enne per farsi medicare alcuni lividi sul viso e due morsi, sostenendo di essere stata picchiata dall'ex.

Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno arrestato il 29enne con l'accusa di violazione di domicilio aggravata. Al momento, la donna non avrebbe presentato denuncia per le lesioni, scrive RiminiToday. Il ragazzo, uscito dalla sala operatoria, è stato quindi piantonato in ospedale e martedì mattina è comparso davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia. Difeso dall'avvocato Ninfa Renzini, il giovane ha spiegato al giudice la sua versione, col magistrato che al momento si è riservato la decisione sulla convalida o meno del fermo.