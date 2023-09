"Chi è il vero assassino?": la strage di Erba e il processo per diffamazione per Rosa Bazzi

Per il quadruplice omicidio di Erba nel 2006 del bambino di due anni Youssef Marzouk, di sua madre Raffaella Castagna, di sua nonna Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, nonché per il tentato omicidio di Mario Frigerio, Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati condannati all'ergastolo, in via definitiva. Ora Rosa Bazzi è finita di nuovo sul banco degli imputati, questa volta con l'accusa di diffamazione. Si è infatti aperto in tribunale a Como, con un'istanza relativa alla competenza territoriale, ed è stato poi rinviato a novembre, il processo che vede imputata la Bazzi insieme al giornalista delle Iene Antonino Monteleone e all'autore del programma Mediaset Marco Occhipinti. Un procedimento in cui si è dichiarato parte lesa Pietro Castagna, fratello di Raffaella e figlio di Paola Galli, morti nell'eccidio del dicembre 2006 insieme con il piccolo Youssef e la vicina di casa Valeria Cherubini.

L'eccezione di competenza territoriale, Monza e non Como, è stata presentata dai legali della difesa e il giudice si è riservata una decisione nella prossima udienza. La vicenda è relativa a una puntata del 2019 della trasmissione Le Iene in cui era stata mandata in onda un'intervista esclusiva a Rosa Bazzi, in cui la donna si era dichiarata innocente rispetto alle accuse di omicidio e in cui aveva puntato il dito contro la famiglia Castagna, che nella strage perse tre componenti.

"Fu permesso alla signora Rosa di dire, live su Italia 1, che voleva sedersi a un tavolo con me e guardarmi negli occhi e capire chi tra me e lei era il vero assassino", aveva raccontato Pietro Castagna al podcast "Anime Nere" del quotidiano La Provincia di Como. "Invito chiunque a pensare di essere seduto sul divano davanti alla televisione e sentire l'assassina dei tuoi cari cui viene permesso di dire una frase del genere", aveva aggiunto.

