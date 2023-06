Rosa Bechere scomparsa nel nulla da sei mesi: forse la svolta è vicina, dove cercano il cadavere

Ci sarebbe un'improvvisa accelerazione nelle indagini sulla scomparsa della pensionata di Olbia Rosa Bechere, scomparsa nel nulla da poco meno di 7 mesi, dal popolare quartiere di San Nicola. La donna è svanita nel nulla dal 25-26 novembre 2022. I carabinieri hanno iniziato nelle scorse ore una vasta operazione per la ricerca del corpo della 62enne nelle campagne intorno alla chiesa campestre di San Vittore, negli immediati dintorni della città gallurese. Le ricerche potrebbero proseguire per giorni nella zona poco battuta dai cacciatori e dove ci sono pochi terreni privati.

Nella zona arrivano gli specialisti dei Cacciatori di Sardegna e anche una unità che utilizza un cane per la ricerca di resti umani. Non è dato sapere se i militari siano in possesso di informazioni specifiche. Nei mesi scorsi il corpo della donna è stato cercato anche in mare, sempre invano. Ci sono due indagati per la scomparsa di Rosa Bechere, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, che si sono sempre detti del tutto estranei alla vicenda e innocenti. La coppia è indagata dalla Procura di Tempio Pausania per la scomparsa, il possibile omicidio e l'occultamento del cadavere della donna.

I due indagati nei mesi scorsi hanno consegnato al magistrato un memoriale con la loro posizione sui fatti contestati. Hanno raccontato di aver sempre aiutato in maniera disinteressata Rosa Bechere, in maniera più assidua dopo che la donna, invalida al 100 per 100, è rimasta sola per l'arresto del suo compagno, ora in carcere a Bancali (Sassari) per omicidio. Non è una vita semplice, quella di Bechere, che era seguita dai servizi sociali: la donna era rimasta sola nella casa di via Petta dopo che, lo scorso marzo il compagno, Davide Iannelli, 48 anni, era stato arrestato per aver ucciso un vicino di casa, Tony Cozzolino, cospargendolo di benzina e bruciandolo vivo nel cortile della palazzina dopo una lite per motivi di vicinato.

Gli indagati per la scomparsa di Rosa hanno anche spiegato di essere in possesso dell'auto della donna perché era stata lei ad affidargliela qualche giorno prima della scomparsa, perché aveva paura che gliela incendiassero, visto il clima difficile che si respirava in via Petta. I fatti, va specificato, si sono svolti in un contesto di elevato degrado, in una zona difficile, tra persone che vivono ai margini della società. I due indagati avrebbero utilizzato almeno una volta la tessera per il reddito di cittadinanza di cui era beneficiaria Bechere dopo la scomparsa della donna.

Secondo le ipotesi da mesi al vaglio degli inquirenti, i due potrebbero aver somministrato alla donna dosi molto massicce di farmaci per stordirla, impossessandosi poi dei pochi risparmi e delle carte postali su cui le veniva accreditato il reddito di cittadinanza. L'avrebbero poi uccisa e si sarebbero liberati del cadavere. Certezze non ce ne sono, perché dallo scorso autunno Rosa Bechere è diventata un fantasma. Svanita nel nulla, nessuna traccia. Qualche giorno prima che scomparisse, la 60enne si era sentita male in circostanze non chiare ed era stata ricoverata nell'ospedale di Olbia. La scomparsa vera e propria era stata poi denunciata dalle assistenti sociali che periodicamente si recavano a casa di Rosa: difficilmente si sarebbe allontanata da sola dal suo domicilio. Ora, forse, la svolta è vicina.

