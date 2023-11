Madre e figlio morti in casa, prima hanno tagliato 20mila euro per non farli avere ai parenti

Rosa Dalla Valle e Paolo Rampon sono madre e figlio, hanno deciso di togliersi la vita insieme, nella loro casa, ma prima di farlo hanno tagliuzzato banconote per ventimila euro. Un gesto fatto, secondo quanto emerso, per evitare che il denaro andsse ai parenti. I corpi di Rosa e Paolo, come riporta PadovaOggi, sono stati trovati nelle prime ore della mattinata del 22 novembre a Teolo (Padova).

I due, residenti un una bifamiliare di via Rialto, hanno deciso di porre fine alla propria vita e hanno pianificato tutto in maniera maniacale, sigillando porte e finestre e successivamente accendendo il camino di casa. A quel punto si sono messi a letto. Nel cuore della notte a cavallo tra il 21 e il 22 il monossido di carbonio ha saturato le singole stanze portando dal sonno alla morte il sessantenne e l'anziana madre.

La donna aveva perso il marito una quindicina di anni fa. Una morte che l'aveva distrutta emotivamente. Sembra che adesso ci fossero liti tra parenti per eredità da dividere. Da questo sarebbe scaturita la decisione di disfarsi del denaro, ridotto in coriandoli e trovato dai soccorritori nell'appartamento.

