Vicina di casa confessa l'omicidio di Rosa Gigante, madre del salumiere tik-toker "Con mollica o senza"

C'è una confessione per l'omicidio di Rosa Gigante, madre del salumiere tik-toker Donato De Caprio, noto per il suo brand "con mollica o senza". Ad ammettere di aver ucciso la 72enne è Stefania Russolillo, la vicina di casa fermata già nelle prime ore successive al delitto. Rosa Gigante fu ritrovata senza vita il 18 aprile dello scorso anno nella sua casa del quartiere Pianura di Napoli. Accanto a lei fu rinvenuto un tubicino per l'aerosol che era stato portato poco prima a casa sua proprio dalla vicina.

"L'ho sbattuta contro il muro. Diverse volte, non ricordo quante volte", ha ammesso Russolillo parlando di una colluttazione. "L'ho ammazzata, ma non per soldi. Non volevo aggredirla, né rapinarla". Sul movente la 47enne resta vaga, ma l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella del litigio condominiale, forse legato ad alcune bollette sparite.

La donna ha raccontato come la lite fosse iniziata per una banale questione legata alla posta, per poi degenerare in violenza. "Mi ha chiesto se fosse arrivata la posta e le ho risposto di no. Poi mi aggredisce. Iniziano spintoni e lanci di oggetti. Poi uno spintone più deciso le ha fatto perdere l'equilibrio", ha spiegato l'imputata.