Donna morta in casa: è la madre del "tiktoker" Donato De Caprio, forse uccisa al culmine di una lite

Una donna di 73 anni, Rosa Gigante, è stata trovata morta a Napoli in un appartamento in via Vicinale Sant'Aniello?, ?nel quartiere Pianura, nella zona occidentale della città. Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia, ma al momento non si esclude la pista dell'omicidio. Si teme che il decesso possa essere collegato a una lite scoppiata verso ora di pranzo. La donna sarebbe la madre di Donato De Caprio, titolare della nota salumeria "Con mollica o senza?" nella zona della Pignasecca e famoso per i suoi video su Tiktok dove conta 3 milioni di followers. A trovare il cadavere della donna, che presenterebbe segni di percosse, sarebbero stati dei suoi familiari.

Il presunto omicidio si è consumato in casa al primo piano di un complesso di due piani totali. Una donna sarebbe stata interrogata: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Donato ha chiuso il locale e si è precipitato sul posto non appena appresa la notizia della morte della mamma 73enne. Sul caso indaga la squadra mobile della questura. Forti tensioni nel quartiere dove ha perso la vita la donna.