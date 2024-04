Donna morta nell'auto schiacciata dalla camionetta dei vigili del fuoco: schianto terrificante

Rosalba Piscedda aveva 65 anni ed era di San Giovanni Suergiu (Sud Sardegna). E' morta ieri nell'incidente stradale alle porte di Sant’Antioco, lungo la statale 126, davanti alla laguna. Una Opel Corsa con a bordo la vittima e la figlia di 40 anni si è scontrata una camionetta dei vigili del fuoco: nella collisione è rimasta coinvolta anche una Bmw Station wagon. Forse un sorpasso azzardato di quest'ultima all'origine dell'incidente, ma la dinamica è ancora in fase d'accertamento.

La donna che ha perso la vita era a bordo della Opel Corsa insieme alla figlia, ex consigliera comunale di San Giovanni Suergiu, rimasta ferita ma non in pericolo di vita. L’impatto è stato terrificante. La camionetta del 115, con due operatori a bordo, è finito fuori strada insieme alla Opel Corsa. La camionetta si è ribaltata, finendo sull'auto con a bordo madre e figlia. La 65enne è morta sul colpo. La figlia e i due vigili del fuoco sono rimasti feriti. Sul luogo dello schianto sono intervenute le ambulanze del 118 e l'elisoccorso. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Sirai di Carbonia e al Brotzu. Solo contusi i due vigili del fuoco.

"Conosco bene la famiglia di Rosalba Piscedda. La figlia Romina è stata una delle mie consigliere comunali durante la prima legislatura", dice la sindaca Elvira Usai: "Sono profondamente addolorata e scossa".