Un'onda la travolge mentre passeggia in spiaggia: Rosangela Tegiacchi muore sotto gli occhi del marito

Travolta da un'onda anomala mentre passeggiava con il marito su una spiaggia di Tenerife, in Spagna. È morta così RosangelaTegiacchi, una volontaria del gruppo di Protezione civile Ana di Tresivio, in provincia di Sondrio. Una vacanza trasformatasi in tragedia nei pressi delle piscine naturali di Alcalà, nella zona sudovest della più grande delle isole Canarie. Il dramma si è consumato sotto gli occhi del marito Dino. Inutile l'intervento di due bagnini presenti sulla battigia, il mare grosso ha impedito loro di raggiungere la malcapitata in tempo: la 65enneè morta per annegamento.

Originaria di Ponte in Valtellina e residente a Tresivio, Rosy era molto conosciuta per il suo impegno nel sociale, in primis nella Protezione civile Ana di Tresivio. Dall'anno scorso era andata in pensione dopo aver lavorato all’ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Sondrio. Non era la prima volta che la coppia soggiornava a Tenerife. Nei prossimi giorni verrà rimpatriata la salma. Lo scorso agosto un altro giovane italiano, Luca Brignone, aveva perso la vita nel medesimo modo e sulla stessa isola.

