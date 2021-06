L'ultimo gesto d'amore della mamma travolta da una minicar: così ha salvato la figlioletta

L'incidente è avvenuto a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Un ragazzino di 17 anni era alla guida della vettura di piccola cilindrata. La donna è stata portata d'urgenza in ospedale, ma non ce l'ha fatta

È stato sequestrato il cellulare del ragazzino di 17 anni di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, alla guida della minicar che nella serata di lunedì ha centrato in pieno Rosanna Mastroianni, 40 anni, residente in zona, madre di una bambina di 5 anni salvata dall'impatto violento grazie all'ultimo gesto di protezione della donna, che ha avuto la prontezza di allontanare la piccola con il braccio. È quanto disposto dal pubblico ministero Emilia Galante Sorrentino del tribunale per i minorenni di Napoli. Un provvedimento eseguito dai carabinieri della stazione di San Nicola La Strada a cui sono affidate le indagini.

Rosanna Mastroianni, l'ultimo gesto d'amore della mamma travolta da una minicar

Il tragico evento ha scosso la comunità di San Nicola La Strada, con due famiglie devastate dal dolore. Rosanna Mastroianni verso le 20 di lunedì stava attraversando la rotonda di piazza della Repubblica tra viale Italia e via Milano. Proprio in quell'istante è sopraggiunta la minicar con alla guida il ragazzo che ha centrato in pieno la donna che ha avuto solo il tempo di respingere la figlioletta con il braccio evitando che venisse coinvolta nel violento impatto con la vettura di piccola cilindrata. La piccola, infatti, ha riportato solo ferite lievi. Rosanna Mastroianni è rimasta purtroppo incastrata sotto il paraurti della minicar che l'ha trascinata per qualche metro. Il 17 enne, con lucidità, ha allertato i soccorsi nel mentre si creava una calca di curiosi. Il 118 accorso sul posto ha trasportato d'urgenza la 40enne presso l'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per esser sottoposta d'urgenza ad un intervento per l'asportazione della milza, data la copiosa emorragia in atto. La donna purtroppo è morta in attesa dell'intervento.

Il ragazzo alla guida della minicar è stato denunciato dai carabinieri per omicidio colposo. Nell'immediatezza dei fatti il 17 enne è stato sottoposto presso il presidio ospedaliero di Marcianise a prelievi ematici per verificare l'eventuale esistenza di tracce di alcol o sostanze stupefacenti. I primi accertamenti hanno dato esito negativo e si attende il responso di quelli definitivi. Il giovane però già all'atto della sottoposizione ai prelievi è risultato cosciente seppur scosso per l'accaduto, tanto che il medico operante del pronto soccorso ha redatto un verbale che ne attestava la lucidità.

I carabinieri hanno poi acquisito i filmati dei circuiti di videosorveglianza di esercizi commerciali nonché di privati presenti in zona per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Dai video sembra emergere che il giovane avesse entrambe le mani sul volante e di come abbia rispettato le norme del codice della strada. Si è infatti fermato allo stop, ha lasciato che un'altra vettura impegnasse la rotonda benché la precedenza fosse la sua e poi lui stesso ha impegnato la rotonda andando presumibilmente ad una velocità molto moderata e di lì a poco l'immane tragedia: il violento impatto con il corpo di Rosanna Mastroianni.

La famiglia del ragazzo: "Vicini nel dolore alla famiglia di Rosanna"

Il pubblico ministero Sorrentino ha disposto una consulenza anche sul veicolo. Una tragica fatalità presumibilmente, che ha strappato alla vita una giovane madre e sconvolto due famiglie. I familiari del ragazzo, attraverso i loro legali rappresentanti, hanno manifestato il proprio dolore per l'accaduto oltre che una profonda vicinanza alla famiglia di Rosanna Mastroianni per la terribile perdita subìta. L'unica richiesta fatta dai familiari del 17 enne è il silenzio e la preghiera per una vicenda così atroce che ha il dolore di due famiglie come filo conduttore.