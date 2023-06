Si è ucciso in carcere uno dei killer di Lea Garofalo

Rosario Curcio uno dei killer di Lea Garofalo, testimone di giustizia italiana e vittima della 'ndrangheta, si è impiccato nel carcere di Opera (Milano) nella tarda serata del 28 giugno. Trasportato in ospedale e ricoverato in terapia intensiva è morto oggi. Del suicidio è stato informato il pm di turno di Milano che si occuperà di accertare l'esatta dinamica del suicidio anche con l'autopsia.

Il 46enne originario di una frazione di Petilia Policastro, in provincia di Crotone, era stato condannato in via definitiva all’ergastolo per omicidio e distruzione di cadavere. Per la morte della donna sono stati condannati anche il marito di Lea, Carlo Cosco (padre di Denise) e suo fratello Vito Cosco detto Sergio, Massimo Sabbatino e Carmine Venturino, ex fidanzato della figlia della Garofalo.

Riavvolgiamo il nastro. La sera del 24 novembre 2009 Lea Garofalo viene portata da Carlo Cosco in un appartamento dove ad attenderli c'è Vito Cosco. Viene uccisa e il suo corpo viene trasportato in un magazzino a Monza dove viene bruciato per 3 giorni fino alla sua completa distruzione. Proprio lì Curcio, detto 'Patatino', brucia il corpo della Garofalo, in un bidone. Solo in seguito alla confessione di Venturino fu possibile rinvenire più di duemila frammenti ossei e la collana della donna.