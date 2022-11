Rosario D'Onofrio: il procuratore capo degli arbitri italiani arrestato per narcotraffico

Uno shock per tutto il mondo del calcio. Rosario D'Onofrio, procuratore capo dell'Aia (associazione italiana arbitri), è tra i 42 arrestati dalla guardia di finanza nell'operazione portata avanti dalla Dda di Milano per traffico internazionale di droga. Secondo le indagini la "banda", composta da italiani, albanesi e spagnoli, tra il 2019 e il 2021 avrebbe introdotto in Lombardia oltre sei tonnellate di marijuana e hashish. Durante l'operazione è stata sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, più mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi. D'Onofrio è un ex ufficiale dell'esercito: è finito in carcere con l'accusa di essere "la persona incaricata anche di organizzare la parte logistica delle importazioni di stupefacente e tra queste attività, di reperire luoghi ove poter effettuare lo scarico "in sicurezza" dei bancali all'interno dei quali era contenuto lo stupefacente.

A D'Onofrio, al quale è stato contestato il reato di associazione per delinquere, per il giudice "deve essere applicata la misura della custodia in carcere, tenuto conto della sua incondizionata disponibilità a effettuare quotidiani 'servizi' di consegne o riscossione di denaro e della pericolosità sociale" dovuta agli "inescusabili comportamenti in concreto tenuti nel periodo del lockdown, durante il quale lo stesso con la divisa militare circolava per la Lombardia per effettuare consegne di sostanza stupefacente o per recarsi a Milano a versare il denaro provento dello spaccio a cittadini cinesi affinché trasferissero illegalmente tali somme in Spagna".

Inevitabile il grande stupore da parte dei vertici dell'Aia che, una volta appresa la notizia, hanno provveduto a prendere dei provvedimenti: il presidente Trentalange, infatti, avrebbe annunciato le dimissioni di D’Onofrio, senza entrare nel merito delle motivazioni. Le dimissioni in effetti sarebbero già arrivate: sono state presentate nelle ore immediatemente successive all'operazione all'Aia che - si sottolinea sempre in ambienti arbitrali - nella vicenda è esclusivamente parte lesa: starebbe valutando azioni legali per danni di immagine.

"Sono sconcertato". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando la notizia dell'arresto per traffico internazionale di stupefacenti del procuratore dell'Aia D'Onofrio. "Ho subito chiesto riscontro al presidente Trentalange sulle modalità di selezione del Procuratore, in quanto la sua nomina è di esclusiva pertinenza del comitato nazionale su proposta del presidente dell'Aia. Una cosa è certa, la Figc assumerà tutte le decisioni necessarie a tutela della reputazione del mondo del calcio e della stessa classe arbitrale".

Chi è Rosario D'Onofrio

D'Onofrio era stato anche premiato a luglio come "Dirigente Arbitrale nazionale particolarmente distintosi" dal Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri: nelle carte processuali viene invece tratteggiato il profilo di un personaggio perfettamente integrato in una banda che gestiva il narcotraffico sulle rotte spagnole, responsabile addirittura di pestaggi e in grado di fornire armi. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dai pm Rosario Ferracane e Sara Ombra, il primo compito di D'Onofrio sarebbe stato quello di smistare al dettaglio i carichi dopo che erano arrivati in deposito.

Era entrato nella disciplinare Aia nel 2013 sotto la presidenza Nicchi e nominato sotto quella di Trentalange a capo dell'ufficio che indaga su eventuali irregolarità degli arbitri. Dunque era stato scelto per la guida della procura arbitrale: una posizione di responsabilità e prestigio. A luglio l'Aia l'aveva insignito del Premio Concetto Lo Bello "a coronamento di una carriera dirigenziale di alto profilo".

Lo scorso 28 ottobre era stato deferito dalla Procura Figc, guidata da Chinè, per la mancata apertura di un formale procedimento disciplinare dopo la denuncia dell’ex assistente di A, Avalos, che contestava l'attribuzione di diversi voti. Una vicenda che aveva destato qualche malumore nell'Aia, ma che per la Procura Figc non poteva non essere portata avanti. Fatti minori, ombre non paragonabili a quanto emerso nell'indagine sul narcotraffico.