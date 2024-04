D'Onofrio, l'ex procuratore degli arbitri condannato per traffico internazionale di droga

Condannato a 5 anni e 8 mesi di carcere Rosario D'Onofrio, ex procuratore capo dell'Aia, l'associazione italiana arbitri nell'ambito di una maxi-inchiesta per traffico internazionale di stupefacenti che ha portato a decine di arresti nel 2022.

Sono ben 57 gli imputati finiti davanti al giudice per l'udienza preliminare Lidia Catellucci. Quaranta di loro, tra cui l'ex procuratore arbitrale, hanno scelto il rito abbreviato.

La divisa da arbitro per consegnare droga e soldi durante il lockdown

D'Onofrio, secondo la ricostruzione effettuata dal gip nel novembre 20220, durante il periodo del lockdown avrebbe anche indossato la divisa arbitrale per circolare senza problemi ed "effettuare consegne di sostanza stupefacente o per recarsi a Milano a versare il denaro provento dello spaccio a cittadini cinesi affinché trasferissero illegalmente tali somme in Spagna".

Il suo arresti aveva destato scalpore: "Sono sconcertato" aveva commentato il presidente della Figc, Gabriele Gravina assicurando che la Figc avrebbe assunto "tutte le decisioni necessarie a tutela della reputazione del mondo del calcio e della stessa classe arbitrale".

All'ex procuratore Aia sono state concesse le attenuanti per aver collaborato nelle indagini, tuttavia la pena finale, è salita complessivamente a 7 anni e 8 mesi a causa della continuazione con una precedente condanna sempre per droga. D'Onofrio, infatti, era già stato arrestato in flagranza nel maggio 2020 per aver trasportato più di 40 chili di marijuana.