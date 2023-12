Rissa in discoteca: Rosolino ucciso a 22 anni a colpi di pistola

Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte a Palermo. Come riporta PalermoToday, tutto è successo intorno alle 3, non è chiaro se all'interno o all'esterno della discoteca Notr3, ex Reloj. La vittima, Rosolino Celesia, è stata raggiunta da due colpi di arma da fuoco, uno al collo e uno al torace che si sono rivelati fatali. Subito portata all'ospedale Civico ma per lui non c'è stato nulla da fare.

La rissa e la sparatoria

L'uccisione di Rosolino Celesia arriva qualche giorno dopo un'altra rissa finita a colpi di pistola, sempre di fronte lo stesso locale palermitano, sempre davanti al locale di via Calvi, per fortuna senza esiti fatali. L'episodio di stanotte, 21 dicembre 2023, pare iniziare vicino ai bagni. Il ragazzo è stato colpito con due colpi di pistola al torace e al collo.

Gli agenti della polizia scientifica hanno trovato altri indizi dei proiettili, segno che l'assassino ha esploso più colpi. Amici e parenti di Rosolino Celesia, residente nel quartiere Cep, sono andati davanti al pronto soccorso del Civico. Le indagini per risalire all'assassino sono condotte dalla polizia. Sono in corso i rilievi da parte della scientifica che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della discoteca e della zona.

Leggi le altre notizie di Cronaca