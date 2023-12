Rossella Cominotti uccisa con una rasoiata dal marito Alfredo Zenucchi: il movente "oscuro" e tutte le domande senza risposta

Tante ancora le domande senza risposta sulla morte di Rossella Cominotti, la donna cremonese di 53 anni trovata senza vita venerdì scorso in un albergo di Mattarana (La Spezia). I carabinieri hanno fermato dopo una breve fuga il marito Alfredo Zenucchi, 57enne bergamasco. I due erano sposati da pochi mesi. Cominotti è stata uccisa con una rasoiata, Zenucchi ha detto che i due avevano "concordato" di morire insieme (ci sarebbe una lettera firmata dai due che lo proverebbe): un omicidio suicidio non portato a termine, apparentemente. Lui non avrebbe avuto il coraggio di farla finita.

Tutti gli interrogativi ancora senza risposta

Il condizionale è d'obbligo in questa tragica vicenda. Zenucchi non avrebbe infatti ancora spiegato perché lui e la moglie avevano deciso di suicidarsi. Sarebbe stata trovata droga nella stanza dell'hotel. Siringhe, tracce di eroina. Zenucchi avrebbe precedenti da "consumatore". Le sarebbe rimasto vicino mentre le moriva dissanguata in una agonia non breve. Poi avrebbe vegliato per giorni (almeno due) il cadavere.

In base alle ricerche che l'uomo faceva sul web, emerse dalle indagini, alcuni quotidiani negli ultimi giorno hanno ventilato l'ombra delle sette sataniche. Non ci sono però conferme a tali indiscrezioni. L'uso improprio del termine "setta" è una costante nel panorama mediatico. Nella lettera lasciata dai due non ci sono parole rivolte a Satana, o a riti in suo nome, non si sono visti altarini, nemmeno è presente la dinamica "di gruppo" o una ricerca di nuovi adepti.

Il piano della coppia, secondo quanto avrebbe riferito da Zenucchi agli inquirenti, era quello di lasciare l'edicola e la casa di Bonemerse (Cremona), dove vivevano, per fare un ultimo viaggio in Liguria, e poi togliersi la vita insieme. Sarebbe emerso che la coppia aveva tentato di suicidarsi già qualche giorno prima, lo scorso 3 dicembre, due giorni dopo l'arrivo in albergo, usando ancora la lama del rasoio. L'uomo, ha riferito il suo avvocato, ha ferite da taglio ai polsi che si sarebbe fatto tentando il suicidio mercoledì sera, e due al collo, fatte dalla moglie quando avevano tentato il suicidio la prima volta. Quando è stato fermato in auto Alfredo Zenucchi "aveva individuato un rettilineo per prendere velocità e andare a schiantarsi", secondo il suo legale.

Il giallo del movente

Il movente resta un giallo: motivi economici non ce ne sono, l'edicola gestita dai due coniugi non andava bene, ma non erano oppressi dai debiti, né sarebbero emerse questioni sentimentali o di gelosia. I due vivevano un'esistenza solitaria e appartata. Alcuni parenti della vittima sollevano dubbi sull'intenzione di Rossella di volersi suicidare insieme al coniuge, secondo quanto riporta Il Secolo XIX: "Voglio vedere la lettera, conosco la sua scrittura e so come si esprimeva", spiega una parente. "Lei era solare, impossibile che pensasse al suicidio" aggiunge sottolineando che il marito "invece era sgradevole". Una zia di Cominotti parla invece di una Rossella sempre più chiusa e che "aveva disturbi alimentari".

La morte di Rossella Cominotti ha colpito profondamente la comunità locale. "Siamo profondamente scossi. Questa volta è accaduto a casa nostra. Sentiamo sempre parlare di femminicidio, ma pensiamo non dovrà mai riguardarci. Ma può accadere anche qui, a casa nostra. E questo ci ha sconvolti" ha detto oggi Gian Carlo Leveratto, sindaco di Carrodano, il comune di circa 500 abitanti dove c'è stato l'omicidio. Oggi l'udienza di convalida del fermo davanti al gip per Zenucchi: gli viene contestato l'omicidio volontario. Nei prossimi giorni l'autopsia.

