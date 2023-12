Come è morta Rossella Cominotti: l'autopsia conferma la versione del marito

Uno shock emorragico provocato dalle profonde ferite ai polsi e al collo. Sarebbe questa la causa del decesso emersa durante l'autopsia sul corpo di Rossella Cominotti, la donna di 53 anni trovata senza vita in una camera d'albergo a Mattarana, in provincia di La Spezia.

L'autopsia sul corpo di Rossella Cominotti

L'esame effettuato nella giornata di ieri, martedì 12 dicembre, dall’anatomopatologa Susanna Gamba, ha evidenziato un importante "shock emorragico" provocato da due diversi tipi di ferite: una molto profonda, all'altezza del collo, e altro tagli molto significativi su entrambi i polsi. Circostanze che appaiono compatibili con la versione data agli investigatori da Alfredo Zenucchi, il marito 57enne della vittima, al momento in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Fin dal primo momento l'uomo ha ammesso di aver ucciso la moglie, ma che l'intento fosse quello di un suicidio di coppia, poi non completato dall'uomo. Anche l'assenza di ferite da difesa sul cadavere della donna rappresenta un elemento in grado di avvalorare il "piano" dei coniugi, ma sono ancora molti i punti da chiarire e le parti del racconto di Zenucchi da verificare.

Gli altri punti da chiarire

Ulteriori indizi sulle intenzioni della donna potrebbero arrivare dai risultati degli esami tossicologici: i campioni prelevati sulla scena del delitto potranno chiarire se l'uomo ha usato sedativi o sostanze stupefacenti per addormentare la moglie. I test serviranno anche a chiarire con maggiore precisione quando è avvenuto il decesso: sempre secondo quanto raccontato da Zenucchi agli inquirenti, la vittima sarebbe stata ferita intorno alle 20 e sarebbe morta dopo oltre due ore d'agonia. Gli investigatori cercheranno di verificare anche la situazione economica della coppia, che dallo scorso gennaio aveva rilevato un'edicola in paese. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati anche sulle ferite sul corpo di Zenucchi, che potrebbero confermare i tentativi di suicidio effettuati dalla coppia in precedenza. Il movente rimane ancora un mistero.

La lettera d'addio

L'intenzione la coppia di farla finita è contenuta anche in una lettera rinvenuta nella stanza d'albergo. Nel testo, svelato dal Secolo XIX, i coniugi chiedono di parlare di un incidente: "Raccontate piuttosto del nostro grande amore, ora sarà davvero per Sempre, dite che è stata una intossicazione da monossido, un incidente. Che non vengano divulgati i motivi e che venga effettuata la cremazione senza rito religioso". Ulteriori indagini su pc e cellulari della coppia serviranno a scoprire qualche elemento in più sul loro recente passato e per cercare di capire cosa abbia spinto la coppia a decidere di farla finita.

