Rossella Cominotti, dalla confessione del marito alla lettera: il movente è un giallo

Nuovi elementi, ma anche tanti punti ancora oscuri. Manca ancora il movente per definire la drammatica vicenda della morte di Rossella Cominotti, la donna di 53 anni uccisa con una lama di rasoio dal marito, il 57enne Alfredo Zenucchi, e trovata senza cita in una camera d'albergo in località Mattarana, nel comune di Carrodano in provincia di La Spezia. Come confermato anche dalla procura, vicino al cadavere della vittima è stata rinvenuta una lettera "apparentemente scritta dalla donna e sottoscritta da entrambi", in cui veniva confermato l'intento dei coniugi di farla finita. Una versione fornita dallo stesso Zenucchi durante l'interrogatorio: "Volevamo farla finita insieme ma io non ce l'ho fatta".

Rossella Cominotti uccisa dal marito: un'agonia di due ore

Sempre durante la sua confessione, l'uomo ha raccontato di aver colpito la moglie al collo e ai polsi intorno alle ore 20: la donna è poi rimasta agonizzante per due ore, stesa in un lago di sangue, prima del decesso, avvenuto dopo le 22. L'uomo avrebbe vegliato il cadavere per circa 36 ore, poi, la mattina dell'8 dicembre, è sceso al bar dell'albergo, ha fatto colazione e si è allontanato con la sua auto. Dopo aver viaggiato per circa tre ore dalla Liguria alla Toscana, il 57enne è stato poi intercettato dai carabinieri di Pontremoli ad un posto di blocco in Lunigiana e arrestato. Zenucchi ha detto di essersi allontanato in cerca di un altro modo di farla finita, come il volo in un dirupo o uno schianto in auto, ma di non aver trovato il coraggio.

Come riporta il Corriere della Sera, il viaggio della coppia i Liguria era stato organizzato con l'intento di portare a termine il doppio suicidio. Secondo quanto riferito da Alberto Rimmaudo, l'avvocato di Zenucchi, la coppia in un primo momento aveva pensato di utilizzare il gas di scarico dell'auto. Una volta scartata questa strada, i due avrebbero optato per ferirsi a vicenda con un'arma da taglio. I due avevano già tentato di suicidarsi lo scorso 3 dicembre, due giorni dopo il loro arrivo in albergo, ma senza successo. Proprio per questo l'uomo presenterebbe alcune ferite al collo.

Il movente che ancora non c'è

Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi vengono descritti come una coppia schiva e riservata. Due persone di poche parole e di cui in pochi si ricordano nei rispettivi paesi d'origine. L'uomo nega i problemi di tossicodipendenza, nonostante nella stanza d'albergo siano state trovate delle sostanze stupefacenti, e non ha fatto riferimento al motivo per cui i due avrebbero deciso di farla finita. I due si erano sposati lo scorso 9 marzo con una cerimonia molto riservata, senza parenti o amici, soltanto con dei testimoni neanche troppo "vicini". Una coppia isolata e chiusa in se stessa che aveva allontanato anche le rispettive famiglie. Negli ultimi mesi la vita della coppia era concentrata sull'edicola di Bonemerse, rilevata a gennaio. "Non andava bene, ma non avevano debiti", ha confermato l'avvocato del 57enne, escludendo così l'ipotesi di un movente collegato a problemi economici.

Zenucchi ha confermato durante l'interrogatorio che l'intento era di farla finita insieme, tuttavia non ha ancora rivelato le cause che avrebbero spinto la coppia a giungere a questa drammatica decisione. Oltre ai problemi economici sono da escludere anche quelli legati alla sfera sentimentale ed eventuali gelosie. Francesca Schiroli, zia di Rossella Cominotti, intervistata dal Corriere, ha raccontato di aver chiesto subito aiuto perché preoccupata della loro scomparsa: "Edicola chiusa, Rossella e il marito spariti nel nulla, sono andata dai carabinieri di Bozzolo (Mantova) per segnalare la cosa, ma loro non mi hanno dato retta. Perché non mi hanno ascoltato?". La zia ha confermato i problemi alimentari della 53enne, che però non aveva mai voluto parlare di questo argomento. Se non per motivi economici o di salute, cosa ha spinto la coppia a tentare il suicidio? Soltanto ulteriori indagini potranno chiarire il movente e spiegare la causa di questa drammatica vicenda.

