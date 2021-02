Rossella Placati uccisa in casa: fermato il compagno

Per l'omicidio della 50enne trovata morta ieri mattina a Bondeno (Ferrara) è stato disposto il fermo del convivente della donna, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni. Le indagini sono ancora in corso

Prima svolta nelle indagini. Per l'omicidio di Rossella Placati, 50enne trovata morta ieri mattina a Bondeno (Ferrara) è stato fermato nella notte tra lunedì e martedì il compagno convivente della donna, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni.

Omicidio Rossella Placati a Bondeno: fermato il compagno Doriano Saveri

Il provvedimento, emesso dal pm Stefano Longhi, è stato eseguito alle quattro nel Comando provinciale dei Carabinieri. Saveri, artigiano edile, separato, viveva con la vittima, operaia in un'azienda del settore biomedicale. Rossella Placati lavorava alla Haemotronic da 11 anni, ieri si sarebbe dovuta presentare nello stabilimento di buon mattino, per il solito turno. Non è mai arrivata al lavoro.

L'indagato, sentito per ore, avrebbe fornito al pm, interrogato, una versione dei fatti "contraddittoria e lacunosa", e ci sarebbero gravi indizi a suo carico. E' stato portato in carcere. Le indagini e gli accertamenti dei carabinieri proseguiranno al fine di raccogliere ogni ulteriore elemento o fonte di prova utile alla risoluzione del caso.

Il corpo senza vita di Rossella Placati è stato trovato lunedì 22 febbraio, intorno alle 8. La donna era deceduta da ore. Sul corpo gravi ferite, in particolare alla testa: presumibilmente è stata colpita con un oggetto contundente. Il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, appena venuto a conoscenza del fatto si era subito recato sul posto: "Siamo tutti senza parole. Quanto avvenuto ha colto tutti alla sprovvista e ha lasciato tutti di sasso".

Ancora un femminicidio in Italia, almeno 15 donne uccise in nemmeno due mesi nel 2021, spesso tra le mura di casa e quasi sempre da persone che conoscevano bene le vittime: una "strage" inaccettabile. Secondo i dati del VII rapporto Eures sul femminicidio in Italia, nel 2020 ogni tre giorni una donna è stata ammazzata.