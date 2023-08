Trovati i corpi di Rosy Corallo e Veronica Malini, cadute nel torrente per salvare il cane

Fine delle speranze. Nella mattina di oggi, giovedì 24 agosto, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di Rosy Corallo e Veronica Malini, le due donne lecchesi (residenti a Pescate e Cernusco Lombardone) cadute nel torrente che scende dal ghiacciaio Fellaria, in Alta Valmalenco, nel territorio comunale di Lanzada (Sondrio), a una quota di circa 2500 metri, attorno a mezzogiorno di ieri, mercoledì 23 agosto.

Si tuffano per salvare il cane: morte Rosy Corallo e Veronica Malini

Stando a quanto raccontato dai soccorritori, il cane che era con loro era caduto in acqua nei pressi della passerella di ferro che conduce al Fellaria e, nel tentativo di salvarlo, una delle due donne avrebbe perso l'equilibrio, finendo travolta dalle acque impetuose che in queste giornate di caldo estremo si generano dalla fusione di ghiacci in alta quota. L'amica non avrebbe esitato a gettarsi in acqua per prestare aiuto, finendo a sua volta inghiottita dalla corrente. L'uomo che era con loro non ha potuto fare alcunché per salvarle se non attivare immediatamente i soccorsi.

Fin da subito i tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf - Soccorso alpino guardia di finanza e i vigili del fuoco hanno collaborato nelle ricerche. Per il soccorso alpino erano presenti otto tecnici, portati in quota dagli elicotteri di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza decollati dalle basi di Bergamo e di Caiolo con loro le squadre territoriali di guardi di finanza a vigili del fuoco, coadiuvate dai rispettivi elicotteri della guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Vista la portata dell'acqua le ricerche non erano semplici. Dopo la pausa obbligata, dovuta alla notte, le ricerche erano riprese all'alba di oggi, giovedì 24 agosto. Con la luce, in poche ore, i soccorritori sono riusciti a rinvenire i corpi esanimi delle due amiche.

