Si rompe la condotta idrica: case travolte dal fango

Panico per gli abitanti di Ardesio, in valle Seriana (Bergamo). Mercoledì mattina una condotta d'acqua ad alta pressione per la produzione di energia elettrica per la centrale Enel di Ludrigno si è rotta e circa 15mila metri cubi d'acqua sono fuoriusciti isolando le frazioni di Cerete, Pizzol e Staletti. In tanti, terrorizzati, si sono rifugiati ai piani alti delle abitazioni. Fortunatamente non risultano persone ferite. Sul posto oltre i vigili del fuoco, la Protezione civile e i carabinieri.

Decine di famiglie sono state allontanate dalle proprie abitazioni, solo dopo ore alcune hanno avuto il permesso di rientrare. Una decina le persone sfollate che sono state accolte dai parenti, anche se la parrocchia aveva messo loro a disposizione i locali dell'oratorio. Una settantina di residenti sono invece isolati e per loro sarà organizzato un servizio di trasporto di beni primari - cibo e farmaci - attraverso un sentiero e con l'elicottero.

"È stato un miracolo che a quell’ora in quella strada non passasse nessuno – ha detto il sindaco Yvan Caccia – La maggior parte delle case interessate sono seconde e ora dobbiamo verificare la stabilità".

L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa assicura che sarà ripristinata "in circa una decina di giorni" la strada comunale investita dalla frana "nonostante le caratteristiche non facili del terreno".