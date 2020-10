La Rsa in cui sono morti 14 anziani in 20 giorni

Il bilancio è più pesante ogni giorno che passa. Da inizio ottobre sono saliti a 14 i morti nella Rsa Villa Teruzzi di Concorezzo (Monza), dodici dei quali risultati positivi al tampone per verificare la presenza del coronavirus. I contagi hanno colpito anche il personale sanitario nelle scorse settimane.

Concorezzo (Monza): gli anziani morti nella Rsa

I numeri sono stati confermati dal sindaco della cittadina alle porte di Monza, Mauro Capitanio: "Ieri sera - scrive su Facebook - si è tenuta la commissione di vigilanza della Rsa e questa sera incontrerò insieme all'assessore Walter Magni una delegazione dei parenti".

Nella Rsa gestita da Coopselios, questa settimana saranno eseguiti altri tamponi di controllo agli ospiti a conclusione del periodo di quarantena previsto dal protocollo. Al momento sono presenti 32 anziani nella struttura e resta ricoverata in ospedale la prima ospite trovata positiva al tampone a inizio ottobre. "L'interesse primario della comunità concorezzese è la salute degli ospiti in struttura e attiveremo tutti i canali con gestori, Ats e parenti perché questo interesse sia protetto nel migliore dei modi, incrementando se necessario i livelli di sicurezza", sottolinea il sindaco. Tutte le energie sono messe in campo per far fronte alla situazione complessa.