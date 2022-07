Ruba il telefono a un bimbo di tre anni e mezzo: smascherato il ladro

Come rubare le caramelle a un bambino. Al posto dei dolciumi, però, c’è un cellulare strappato dalle mani di un bimbo di tre anni e mezzo. L’autore del gesto è un uomo di 54 anni, che ha rubato lo smartphone al piccolo lo scorso 9 luglio in un bar a Livorno.

Il bambino, figlio della proprietaria del locale, aveva tra le mani l’apparecchio elettronico per guardare dei video e giocare a dei videogames. Stando a quanto raccontato dalla madre del piccolo, nel pomeriggio del 9 luglio è entrato nel bar un uomo che ha acquistato un tè freddo, pagato con il bancomat. Si è poi seduto e ha iniziato a parlare con il piccolo, intento a giocare davanti al bancone del locale.

In un attimo, l’uomo ha prelevato il cellulare che il bambino aveva riposto sulla sedia ed è andato via, facendo perdere le sue tracce. Il piccolo, scoppiato in lacrime, ha allarmato i genitori presenti nel bar, che hanno subito controllato le telecamere di videosorveglianza installate nel locale per vedere l’attimo esatto in cui il 54enne prendeva il telefonino e se lo infilava in tasca.

Qualche giorno dopo, l’11 luglio, l’uomo è stato riconosciuto dalla proprietaria del locale e madre del piccolo alla fermata del bus che si trova a una trentina di metri dal bar. La donna ha allertato la polizia che si è precipitata sul posto e ha fermato l’uomo: effettuata un’ispezione in casa del 54enne, gli agenti hanno ritrovato il cellulare e consegnato ai proprietari.